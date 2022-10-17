17 октября 2022, 13:32
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Король хип-хопа: Эминему — 50
Рэпер Эминем (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III) родился 17 октября 1972 года в городе Сен-Джозеф штата Миссури. Он вырос в неполной семье в пригороде Детройта, где в 14 лет начал читать рэп. В 1996 году Эминем записал свой первый альбом. Известность пришла к нему благодаря поддержке Dr. Dre, который приложил руку к выпуску пластинки «The Slim Shady LP». В 2000-м вышел один из главных альбомов артиста — «The Marshall Mathers LP». Он писал тексты про насилие, секс, запрещенные вещества, участие в скандалах и судах.
В 2002 году Эминем получил «Оскар» за песню «Lose Yourself» в саундтреке к фильму «Восьмая миля». В нулевых он стал одним из самых продаваемых музыкантов. Подробнее о жизни и карьере самого белого рэпера Детройта — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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Родители Эминема — Дебора Мэтерс-Бригс и Маршалл Брюс Мэтерс-младший — были музыкантами. Вскоре отец ушел из семьи. В другом браке у него родились двое детей — Майкл и Сара. У матери Эминема также появился ребенок — Нейт. Она часто меняла место жительства, пока не обосновалась в районе Детройта, где жили преимущественно афроамериканцы
В школе Эминема обижали: однажды парень повредил ему голову о край унитаза. Позже рэпер рассказал об этом инциденте (с комическим преувеличением) в песне «Brain Damage». В их квартале было всего три белых семьи, и юного Маршалла несколько раз избивали темнокожие подростки. Также он часто ссорился с матерью
В юности Эминем интересовался английским языком, комиксами и рисованием. Затем он открыл для себя хип-хоп благодаря дяде Ронни Полкинхорну. Он подарил племяннику кассету с композицией “Reckless” Дэвида Сторрса с участием Ice-T, ставшей саундтреком к фильму “Брейк-данс” (1984). Позже Ронни стал музыкальным наставником Эминема, а в 1991 году совершил самоубийство
В 14 лет Эминем начал начал читать рэп в клубах в Детройте. Проведя три года в девятом классе из-за прогулов и плохих оценок, он бросил школу и посвятил себя хип-хопу
Музыкант сделал себе имя в хип-хоп андеграунде как сольный исполнитель и участник детройтского рэп-сектета D12 (также известного как Dirty Dozen). Сначала он выступал под псевдонимом «M&M», состоящим из первых букв имени и фамилии — Маршалл Мэтерс. Позже никнейм был переформирован в Eminem
Первый сольный альбом рэпера «Infinite» (1996) плохо продавался, и он продолжал выполнять черную работу. Затем Эминем начал развивать свое альтер-эго Слим Шейди, в образе которого писал вульгарные и жестокие тексты. На конкурсе Rap Olympics 1997 года его заметил рэпер Dr. Dre и помог с записью и раскруткой альбома «Slim Shady LP» (1999). В итоге пластинка была продана тиражом в несколько миллионов копий, а Эминем получил две премии «Грэмми» и четыре награды MTV Video Music Awards.
На фото: рэперы Dr&Dre и Эминем
В 2000 году Эминем выпустил “The Marshall Mathers LP”, который установил рекорд в США как самый быстро продаваемый рэп-альбом. Невероятный успех диска, в который вошли провокационные хиты «The Real Slim Shady» и «Stan», вызвал много споров из-за предполагаемой гомофобии в текстах.
Музыкант отрицал все обвинения в гомофобии, заявляя, что слова «педик» и «гомик» используются как ругательства в адрес любого человека, а не только гомосексуала. В 2001 году Эминем выступил дуэтом с открытым геем Элтоном Джоном на церемонии вручения премии «Грэмми». В интервью The New York Times рэпер высказался за легализацию однополых браков.
На фото:музыкант Элтон Джон и рэпер Эминем
Позже в 2000 году Эминем записал альбом «Devil's Night» в соавторстве с группой D12 и отправился на гастроли. Он также создал свой собственный лейбл Shady Records — D12, 50 Cent и другие артисты подписали с ним контракт.
На фото: рэпер Эминем и певица Рианна во время выступления
С 1996 по 2020 год Эминем выпустил 11 сольных студийных альбомов («The Eminem Show», «Encore», «Relapse») и три совместных («Devil's Night и «D12 World» с D12, а также «Hell: The Sequel» с Bad Meets Evil). Он регулярно занимал первые строчки в чартах и стал самым продаваемым музыкантом 2000-х — за 10 лет было реализовано более 100 млн альбомов по всему миру. В 2011 году Эминем был назван журналом Rolling Stone «Королем хип-хопа», в 2015-м попал в список «10 лучших рэперов всех времен» по версии Billboard, а 2022-м его включили в Зал славы рок-н-ролла.
На фото: певица Алиша Кис и рэпер Эминем.
Кадр из фильма «Восьмая миля» (2002). В большей части фильмов с участием Эминема он играет самого себя. В картине «Восьмая миля» рэпер снялся в главной роли Джимми «Кролика» Смита-младшего и записал саундтрек «Lose Yourself». За эту песню музыкант получил «Оскар», «Грэмми», «Золотой глобус» и несколько других наград. В общей сложности Эминем является обладателем пятнадцати премий «Грэмми»
Эминем написал две автобиографии — “Angry Blonde” (2000) и “The Way I Am” (2008). Он также учредил компании “Shady Records” (музыка), “Shade 45 Sirius” (радиостанция), “Shady Ltd. Clothing” (одежда), “Shady Games” (игры), “The Marshall Mathers Foundation” (благотворительность) и Shady Films (фильмы)
В начале 2000-х Эминем испытывал наркотическую зависимость и даже был госпитализирован. В 2018-м он написал в соцсетях, что уже 10 лет не употребляет запрещенные препараты
Рэперы Эминем, Доктор Дре, певица Мэри Джей Блайдж и Снуп Догг во время выступления в перерыве финального матча НФЛ (Супербоула-2022) между клубами «Цинциннати Бенгалс» и «Лос-Анджелес Рэмс», 14 февраля 2022 года
Эминем был дважды женат на Кимберли Энн Скотт, с которой познакомился в школе. Они поженились в 1999 году, в 2001 развелись, а в 2006 вступили в повторный брак. В том же году они снова расстались. В 1995 у них родилась дочь Хэйли Джейд Скотт. Рэпер также удочерил Алайну «Лэйни» Скотт (ребенок сестры экс-супруги) и Уитни (ребенок Кимберли от прежних отношений)