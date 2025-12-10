На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия направила гуманитарную помощь Шри-Ланке

Россия направила 35 тонн гумпомощи Шри-Ланке после циклона «Дитва»
true
true
true
close
Global Look Press

Россия приняла решение направить гуманитарную помощь Шри-Ланке. Об этом сообщила РИА Новости посол островного государства Шобини Гунасекера.

«Самолет с 35 тоннами гуманитарной помощи уже отправился на Шри-Ланку. Думаю, он прибудет завтра (в среду — «Газета.Ru»). Мы безмерно благодарны за это, а также за солидарность, выраженную президентом России с нашим президентом и народом», — сказала дипломат.

3 декабря власти Шри-Ланки попросили Россию оказать республике гуманитарную помощь после мощного циклона «Дитва».

В МИД России привели данные посольства в Коломбо, согласно которым российские граждане не пострадали в результате стихийного бедствия.

На ряд стран Юго-Восточной Азии обрушились циклоны «Дитва» и «Сеньяр», которые привели к оползням и наводнениям. Как уточнили в Центре по управлению стихийными бедствиями Шри-Ланки, по последним данным, 607 человек не пережили удар стихии, а 214 считаются пропавшими без вести.

Ранее на Филиппинах кот спас хозяев во время наводнения после тайфуна.

