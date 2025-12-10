В Судане разбился военный грузовой самолет Ил-76

Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане 9 декабря при совершении посадки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе «Осман Дигна» в городе у Красного моря Порт-Судан после того, как у него произошла техническая неисправность», — рассказал источник.

По словам другого военного источника, все члены экипажа погибли в результате катастрофы. При этом их точное число и другие детали происшествия не уточняются.

9 декабря в Следственном комитете России сообщили, что все члены экипажа военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей», который разбился в Ивановской области, погибли. Военным следственным отделом СК РФ по Ивановскому гарнизону по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил подготовки к полетам»).

