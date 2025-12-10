На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выросло число сильных вспышек на Солнце

На Солнце произошло девять сильных солнечных вспышек
true
true
true
close
Shutterstock

Число солнечных вспышек предпоследнего класса (М) выросло до девяти. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«9 декабря в 11:05 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S12W46) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 17 минут. В 18:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S13W52) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 32 минуты», — отмечается в сообщении.

9 декабря в Институте сообщили, что к полудню на Солнце произошло семь вспышек предпоследнего класса — М.

8 декабря на Солнце произошла мощная солнечная вспышка класса X продолжительностью 15 минут.

Солнечной вспышкой называют взрыв на Солнце, который происходит, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Вспышка порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, включая радиоволны и гамма-лучи. В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывам на Солнце присваивают один из пяти классов: A, B, C, M или X. При этом наиболее мощные вспышки способны вызывать на Земле радиопомехи и провоцировать продолжительные магнитные бури.

Ранее россиянам рассказали, что ожидать от самого мощного звездопада года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Виктор Корнеплод, Анастасия Землеройка и весь их пантеон: что это за мемы и что они означают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами