Выросло число сильных вспышек на Солнце

Число солнечных вспышек предпоследнего класса (М) выросло до девяти. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«9 декабря в 11:05 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S12W46) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 17 минут. В 18:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S13W52) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 32 минуты», — отмечается в сообщении.

9 декабря в Институте сообщили, что к полудню на Солнце произошло семь вспышек предпоследнего класса — М.

8 декабря на Солнце произошла мощная солнечная вспышка класса X продолжительностью 15 минут.

Солнечной вспышкой называют взрыв на Солнце, который происходит, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Вспышка порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, включая радиоволны и гамма-лучи. В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывам на Солнце присваивают один из пяти классов: A, B, C, M или X. При этом наиболее мощные вспышки способны вызывать на Земле радиопомехи и провоцировать продолжительные магнитные бури.

