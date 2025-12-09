Путин встречается с членами СПЧ

Путин пообещал обсудить вопросы адаптации инвалидов с Голиковой и главой фонда «Защитники Отечества» Цивилевой.
Путин потребовал обеспечить поддержку детей, которые родились после гибели военнослужащего в зоне СВО.
Путин об участниках СВО и бойцах в приграничье: ребята себя не жалеют и защищают интересы России.
При поддержке бойцов и членов их семей не нужно делать разницу между СВО и КТО, подчеркнул Путин.
🔴Путин назвал безобразием случаи выселения членов семей участников СВО из жилья.
Глава государства потребовал разбираться с каждой ситуацией и наказывать виновных.
Никаких экзаменов при переезде в РФ русскоязычных соотечественников из-за рубежа не должно быть, заявил Путин.
«Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», — отметил он.
Путин согласился с необходимостью скорректировать правила приема в российские школы для русскоговорящих детей соотечественников.
❗СПЧ продолжает собирать материалы о преступлениях ВСУ, подготовлено уже 26 документов, заявил Валерий Фадеев.
СПЧ непримирим к русофобии, много для защиты соотечественников сделал покойный Кирилл Вышинский, заявил Путин.
❗Второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством обсуждается, на подходе и третий, сообщил Путин.
Владимир Путин открыл традиционное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
По словам Пескова, на заседании члены СПЧ обсудят с президентом защиту прав участников СВО и членов их семей и проблемы реабилитации инвалидов.
Также в числе тем: риски применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах, правила дорожного движения для курьеров и система проактивного предоставления социальной поддержки, паллиативной помощи.
Накануне заседания, 8 декабря, российский президент подписал указ о ротации в СПЧ.
Новые члены совета:
▪️ председатель совета «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова
▪️ советник председателя правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко
▪️ ректор МПГУ Алексей Лубков
▪️ председатель «Гражданского комитеат России» Артур Шлыков
Исключены из СПЧ:
▪️ исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский (посмертно)
▪️ председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов
▪️ директор АНО «Авторский психологический центр «Мир семьи» Ирина Киркора
▪️ экс-директор Государственного музея истории ГУЛАГа, глава Фонда памяти Роман Романов
▪️ председатель правления Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс
Президент России Владимир Путин проведет 9 декабря заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин встречается с членами СПЧ ежегодно, заседания с его участием обычно приурочены к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.