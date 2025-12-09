На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Путин встречается с членами СПЧ

Владимир Путин проводит заседание СПЧ — онлайн-трансляция
true
true
true
close

Владимир Путин

Кристина Кормилицына/РИА Новости
Владимир Путин проводит ежегодное заседание Совета по правам человека (СПЧ). По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на встрече обсудят защиту прав участников СВО и членов их семей, проблемы реабилитации инвалидов, а также риски применения искусственного интеллекта и даже правила дорожного движения для курьеров. Накануне заседания, 8 декабря, глава государства изменил состав совета: из него исключили пятерых человек, а добавили четверых.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:25

Путин пообещал обсудить вопросы адаптации инвалидов с Голиковой и главой фонда «Защитники Отечества» Цивилевой.

17:19

Путин потребовал обеспечить поддержку детей, которые родились после гибели военнослужащего в зоне СВО.

17:17

Путин об участниках СВО и бойцах в приграничье: ребята себя не жалеют и защищают интересы России.

17:15

При поддержке бойцов и членов их семей не нужно делать разницу между СВО и КТО, подчеркнул Путин.

17:15

🔴Путин назвал безобразием случаи выселения членов семей участников СВО из жилья.

Глава государства потребовал разбираться с каждой ситуацией и наказывать виновных.

17:10

Никаких экзаменов при переезде в РФ русскоязычных соотечественников из-за рубежа не должно быть, заявил Путин.

«Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», — отметил он.

17:09

Путин согласился с необходимостью скорректировать правила приема в российские школы для русскоговорящих детей соотечественников.

17:07

Путин заявил о необходимости оказывать помощь бездомным без бюрократии и с привлечением НКО.

17:03

❗СПЧ продолжает собирать материалы о преступлениях ВСУ, подготовлено уже 26 документов, заявил Валерий Фадеев.

17:01

Путин указал на необходимость адаптации ветеранов СВО и контртеррористической операции.

17:00

СПЧ непримирим к русофобии, много для защиты соотечественников сделал покойный Кирилл Вышинский, заявил Путин.

16:58

⚡Путин рассчитывает на участие СПЧ в мониторинге парламентских выборов в России в 2026 году.

16:57

❗Второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством обсуждается, на подходе и третий, сообщил Путин.

16:56

Голос СПЧ в защиту прав человека убедительно и веско звучит на международной арене — Путин.

16:55

Путин отметил роль СПЧ в отстаивании прав россиян за рубежом и непримиримость с русофобией.

16:54

🔴Путин назвал контроль за реализацией нацпроектов одной из ключевых задач СПЧ.

16:53

За планами и цифрами важно видеть человека, заявил глава государства.

16:52

Путин: Нужно обладать большим терпением, чтобы добиться справедливости и четкого результата.

16:51

Владимир Путин открыл традиционное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

13:20

По словам Пескова, на заседании члены СПЧ обсудят с президентом защиту прав участников СВО и членов их семей и проблемы реабилитации инвалидов.

Также в числе тем: риски применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах, правила дорожного движения для курьеров и система проактивного предоставления социальной поддержки, паллиативной помощи.

13:10

Накануне заседания, 8 декабря, российский президент подписал указ о ротации в СПЧ.

Новые члены совета:
▪️ председатель совета «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова
▪️ советник председателя правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко
▪️ ректор МПГУ Алексей Лубков
▪️ председатель «Гражданского комитеат России» Артур Шлыков

Исключены из СПЧ:
▪️ исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский (посмертно)
▪️ председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов
▪️ директор АНО «Авторский психологический центр «Мир семьи» Ирина Киркора
▪️ экс-директор Государственного музея истории ГУЛАГа, глава Фонда памяти Роман Романов
▪️ председатель правления Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс

13:00

Президент России Владимир Путин проведет 9 декабря заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин встречается с членами СПЧ ежегодно, заседания с его участием обычно приурочены к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Трамп назвал «сильной» переговорную позицию РФ по Украине. Военная операция, день 1385-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1385-й день
«Запрещал все подряд»: подруга — о молодом человеке пропавшей в Москве модели
Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву
СМИ: глава Реутова впал в кому после аварии
Сийярто объяснил молчание ЕС по коррупционному скандалу в Киеве
Российскому пловцу предрекли завершение карьеры из-за «Олимпиады на стероидах»
В Госдуме предупредили Украину об «очень жестком ответе» за атаку на Чебоксары
Новости и материалы
Анна Калашникова о Долиной: «Есть немало состоятельных поклонников»
Военкор рассказал, чем полезен России живой Зеленский
Аэропорт «Шереметьево» возобновил выполнение рейсов
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве
Председатель СПЧ сообщил, что совет собрал 26 материалов о преступлениях ВСУ
В Липецке машина рухнула на лежавшего под ней ремонтника
Белорусские спецслужбы установили оператора залетевшего из Литвы БПЛА
Военная операция США против наркокартелей может затронуть еще две страны
На Украине задержали девять человек, торговавших оружием
Трамп рассказал, кто заставил Украину отказаться от Крыма
Гордон стала участницей экстремального реалити-шоу
Стартовало заседание Совета по правам человека
К Путину обратились на «ты» во время церемонии награждения Героев России
На видео попало, как мужчина без трусов головой разбил лобовое стекло
Питбуль набросился на женщину с чихуахуа в Кирове и попал на видео
Самолет совершил аварийную посадку из-за сломавшихся туалетов на борту
Глава ФПБК предложил Лепсу и Киркорову пожертвовать гонорары на нужды СВО
В США назвали Зеленского «комиком» с опытом президентства в телесериалах
Все новости
СМИ сообщают о переходе Северска в ДНР под контроль российской армии
«Совсем обнаглели»: депутат Госдумы – о конфетах с алкоголем на маркетплейсах
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Теперь вы знаете
Верховный муфтий призвал мусульман не делать намаз в публичных местах
Мессенджер Max: новые полезные функции, где скачать приложение и как им пользоваться
Российский мессенджер Max от VK: полный обзор и инструкция по установке
«Дети сидели в столовой, не зная о пожаре»: педколледж загорелся в Новосибирске
МЧС: в Новосибирске потушили здание педагогического колледжа
8 новых российских фильмов: рейтинг — от худшего к лучшему
«Ушибы, гематомы, сотрясение»: пропавшую в Москве модель нашли в реанимации
Baza: пропавшая в Москве модель Тартанова найдена в больнице
«Лютый» целенаправленно летел в жилой дом»: что известно об атаке на Чебоксары
Число пострадавших при атаке дронов на Чебоксары выросло до 14
«Я хочу тебе горло перерезать». Как участница СВО добивается наказания для избившего ее сослуживца
В Крыму после обращения депутатов Госдумы возбудили дело об избиении участницы СВО
Новый тип ИИ, часы для дальнего космоса, лазерный интернет. Чем занимаются ученые в закрытом Сарове
Академик Сергеев: в НЦФМ создается искусственный интеллект на фотонах
Полный гак: тест-драйв кроссовера GAC GS4 с мотором на 230 сил
Что из себя представляет кроссовер GAC GS4 с полным приводом и мощным мотором
США давят на Зеленского: администрация Трампа призывает его сдать Донбасс
Постпред США: если Трамп решит, что сделка по Украине невозможна, он отступится
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами