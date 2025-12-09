Путин встречается с членами СПЧ

13:20

По словам Пескова, на заседании члены СПЧ обсудят с президентом защиту прав участников СВО и членов их семей и проблемы реабилитации инвалидов.

Также в числе тем: риски применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах, правила дорожного движения для курьеров и система проактивного предоставления социальной поддержки, паллиативной помощи.