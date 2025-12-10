На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о самых опасных для животных новогодних игрушках

Профессор Руденко: мишура может вызвать кишечную непроходимость у животного
Shutterstock/ShineTerra

Новогодние украшения создают атмосферу праздника, но для домашних животных они могут быть серьезным источником опасности, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Мишура и дождик особенно привлекательны для кошек и собак из-за своей блестящей и подвижной структуры. Однако при проглатывании длинные нити могут вызвать кишечную непроходимость или перфорацию кишечника. Такие состояния требуют только хирургического вмешательства, а промедление опасно для жизни питомца», — заявил он.

Стеклянные игрушки легко разбиваются, оставляя острые осколки. Животное может порезать лапы или пасть. При случайном проглатывании стекла крайне высок риск внутренних травм. Даже небольшие фрагменты способны привести к серьезному кровотечению.

«Электрические гирлянды могут поразить питомца, который решил погрызть провод, током. Животные могут получить ожоги ротовой полости и серьезные нарушения работы сердца и дыхания», — сказал специалист.

Чтобы обезопасить питомца, эксперт рекомендует:

— размещать украшения в труднодоступных для животных местах;
— отказаться от стеклянных игрушек в пользу небьющихся;
— использовать защитные короба для проводов;
— всегда быстро убирать упавшие элементы декора.

Если животное проглотило кусочек мишуры или игрушки, наблюдаются рвота, вялость, боль или отказ от еды — необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать в поездку правильную переноску для питомца.

