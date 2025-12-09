«Когда вы проигрываете, надо соглашаться». Трамп дал совет Зеленскому

Трамп: Зеленскому надо взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями

Дональд Трамп заявил в интервью газете Politico, что Владимиру Зеленскому пора изучить и согласиться с положениями его мирного плана, так как его страна «проигрывает». Кроме того, он рекомендовал восстановить на Украине демократию и провести выборы. Говоря о России, президент США заявил, что у нее более сильная переговорная позиция, а также посетовал, что в 2014 году Барак Обама «отдал» Москве Крым. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп заявил, что главе Украины Владимиру Зеленскому необходимо согласиться с его планом по урегулированию конфликта с Россией. Такое высказывание он сделал в интервью газете Politico.

Он сравнил дипломатию с игрой в мяч, отметив, что сейчас свой ход должен сделать Киев.

«Ему пора «принять мяч» и начать соглашаться [с предложениями]. Потому что, когда вы проигрываете, а он проигрывает…»

— сказал глава Белого дома.

Он вновь упрекнул Зеленского в том, что тот не ознакомился с актуальной версией мирного плана. По его словам, этот документ высоко оценили украинские чиновники и военачальники, однако конфликт продолжается. Поэтому Трамп рекомендовал главе Украины «найти время» .

На вопрос о том, считает ли он Украину проигравшей стороной конфликта, Трамп напомнил, что Киев давно потерял территории, в том числе прибрежные (имеются в виду побережья Азовского и Черного морей), а за последние 10 месяцев лишился еще большего.

«Вы бы точно не назвали это победой» , — сказал президент США, отметив, что Россия обладает более сильной переговорной позицией и напомнил о ее размерах.

При этом одной из причин, осложняющих переговоры, по словам Трампа, является сильная взаимная ненависть между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

Трамп вновь заявил, что украинский конфликт мог перерасти в третью мировую войну. Однако сейчас такое развитие событий маловероятно, добавил он. Сейчас этот конфликт, по оценкам президента США, является проблемой прежде всего Европы. Тем не менее европейские страны, считает он, не справляются с ситуацией, хоть и продолжают поддерживать Киев.

«Европа работает плохо во многих смыслах. <…> Они [европейские лидеры] слишком много говорят. И они не продуктивны. Мы говорим об Украине. Они говорят, но они ничего не производят. И конфликт просто продолжается»,

— заявил Трамп.

Глава Штатов вновь обвинил в начале украинского конфликта бывшего президента США Джо Байдена. В то же время он напомнил и о том, что истоки происходящего берут начало в событиях 2014 года, когда Белым домом руководил Барак Обама.

«Обама заставил их (Украину. — «Газета.Ru») отдать Крым. <…> Обама сделал это, не Байден. Может, он [Байден] был причастен, но я сомневаюсь в этом. Он, вероятно, сам тогда многое не знал. Он никогда не был самым умным. Но вы знаете, Обама заставил их отдать Крым », — утверждает Трамп.

Самого Зеленского американский президент охарактеризовал как «отличного торгаша» . Такое мнение о нем он объяснил тем, что президенту Украины якобы удалось получить от США $350 млрд. Кроме того, Трамп сравнил Зеленского со знаменитым американским бизнесменом и шоуменом, организатором бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом.

При этом глава Штатов обвинил Украину в отсутствии демократии из-за долгого отсутствия выборов президента. По его мнению, пришло время для проведения в стране голосования и выбора нового главы государства.

Также Трамп резко высказался о политике Евросоюза и лидерах входящих в него стран. Особой критике подверглась миграционная политика ЕС — по его словам, массовый въезд людей с иной идеологией уже приводит к серьезным изменениям в Европе.

Трамп разочарован, Зеленский выдвигает свою версию плана

Днем ранее Трамп уже выразил разочарование тем фактом, что Зеленский не прочел новую версию мирного плана, сформированную по итогам переговоров в Москве и во Флориде.

«Я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих пор не прочитал предложение»,

— признал президент США.

На Украине задержку с ознакомлением плана объяснили опасностью прослушки — по словам источника «РБК-Украина», президент страны решил ознакомиться с документом лично во время встречи с главой своей переговорной делегации и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым в Лондоне.

В столице Великобритании Зеленский встретился не только с Умеровым, но и с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Их итогом стала подготовка новой версии мирного плана, из которой Киев и его союзники убрали не устраивающие их пункты.

«Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и совсем откровенно непроукраинские пункты отошли. Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден»,

— заявил Зеленский на брифинге после встречи в Лондоне.

Представить обновленный документ американским переговорщикам он пообещал 9 декабря. Зеленский также признал, что его позиция отличается от видения ситуации Трампа. В частности, он отказался менять территории Украины на гарантии безопасности от США.