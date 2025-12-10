Суд продолжит рассматривать дело основательницы Meduza

Черемушкинский суд Москвы в среду продолжит заочно рассматривать дело основательницы издания Meduza (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галины Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

В инстанции уточнили, что судебное заседание назначено на 16:00 мск.

29 октября стало известно, что основательницу издания Meduza объявили в международный розыск. В Следственном комитете РФ рассказали, что следствием получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого преступного деяния.

В мае в отношении Тимченко возбудили уголовное дело. По информации СКР, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года она «опубликовала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России».

