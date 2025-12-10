На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд продолжит рассматривать дело основательницы Meduza

Суд в среду продолжит заочно рассматривать дело основательницы Meduza Тимченко
true
true
true
close
Global Look Press

Черемушкинский суд Москвы в среду продолжит заочно рассматривать дело основательницы издания Meduza (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галины Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

В инстанции уточнили, что судебное заседание назначено на 16:00 мск.

29 октября стало известно, что основательницу издания Meduza объявили в международный розыск. В Следственном комитете РФ рассказали, что следствием получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого преступного деяния.

В мае в отношении Тимченко возбудили уголовное дело. По информации СКР, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года она «опубликовала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России».

Ранее защита блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) обжаловала заочный приговор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Виктор Корнеплод, Анастасия Землеройка и весь их пантеон: что это за мемы и что они означают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами