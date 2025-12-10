На юге Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В настоящее время на территории Одесской области действует режим воздушной тревоги.

2 декабря Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Болграду в Одесской области с использованием 20 дронов-камикадзе «Герань». На опубликованных военкорами кадрах видно зарево от пожара и слышны взрывы, на фоне которых звучит характерный шум двигателей беспилотников. В публикации сообщается, что после атаки жители города пожаловались на перебои в электроснабжении.

28 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому в Одессе, где находились иностранные специалисты. Подпольщик утверждает, что потери украинской стороны оказались значительными: несовместимые с жизнью ранения получили 28 человек, еще до 70 пострадали. Среди ликвидированных, по его данным, были иностранные военные специалисты, включая представителей стран НАТО.

Ранее после взрывов в украинском городе Сумы прекратилась подача электричества и воды.