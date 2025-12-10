На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На юге Украины произошли взрывы

В Одессе раздались взрывы на фоне воздушной тревоги
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В настоящее время на территории Одесской области действует режим воздушной тревоги.

2 декабря Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Болграду в Одесской области с использованием 20 дронов-камикадзе «Герань». На опубликованных военкорами кадрах видно зарево от пожара и слышны взрывы, на фоне которых звучит характерный шум двигателей беспилотников. В публикации сообщается, что после атаки жители города пожаловались на перебои в электроснабжении.

28 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому в Одессе, где находились иностранные специалисты. Подпольщик утверждает, что потери украинской стороны оказались значительными: несовместимые с жизнью ранения получили 28 человек, еще до 70 пострадали. Среди ликвидированных, по его данным, были иностранные военные специалисты, включая представителей стран НАТО.

Ранее после взрывов в украинском городе Сумы прекратилась подача электричества и воды.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Виктор Корнеплод, Анастасия Землеройка и весь их пантеон: что это за мемы и что они означают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами