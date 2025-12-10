На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У побережья Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,4
Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом со ссылкой на сейсмостанцию «Южно-Сахалинск» сообщает ТАСС.

Землетрясение ощущалось в Северо-Курильске на уровне 4 баллов. Эпицентр располагался в 98 км к востоку от города на глубине 30 км.

9 декабря стало известно, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло в республике Алтай.

В зоне землетрясения оказались восемь населенных пунктов Улаганского, Кош-Агачского и Онгудайского районов.

Утром этого же дня землетрясение магнитудой 7,6 произошло вблизи побережья Курильских островов.

Накануне в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. На этом фоне для восточного и северо-восточного побережья страны объявили угрозу цунами, землетрясение привело к остановке движения поездов и пожарам.

Ранее россиянка рассказала о страхе после землетрясения в Анталье.

