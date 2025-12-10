В результате стрельбы в украинском городе Сумы ранения получили шесть детей. Об этом сообщается в Telegram-каналах прокуратуры и военной администрации Сумской области.
По данным правоохранительных органов, 60-летний мужчина открыл огонь из гладкоствольного охотничьего ружья из окна многоэтажного дома, ранив шестерых несовершеннолетних.
В настоящее время ведется расследование происшествия. Стрелявший задержан.
4 декабря сообщалось, что в Киеве произошло вооруженное столкновение между сотрудниками главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и военнослужащими. Конфликт произошел из-за права аренды санатория в районе Конча-Заспа.
25 ноября стало известно, что сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения ранил из огнестрельного оружия троих военнослужащих Вооруженных сил Украины на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Ранее в военкомате в Полтавской области произошла стрельба.