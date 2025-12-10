Задержанные на границе Турции с Сирией москвичка с сыном возвратились в Россию

ТАСС: задержанные на границе Турции с Сирией москвичка с сыном вернулись в РФ

Москвичка Дарья Лучкина и ее сын, которых задержали на границе Турции с Сирией, вернулись на территорию России. Об этом рассказал ТАСС российский дипломатический источник.

«Они вернулись в Россию», — уточнил он.

3 декабря стало известно, что москвичку Дарью Лучкину с 10-летним сыном обнаружили около сирийской границы.

32-летняя женщина и ее ребенок пропали в середине октября этого года. Лучкина заявила родственникам, что едет на корпоратив, забрала сына, вместе с ним улетела в Стамбул и перестала выходить на связь.

Родственники сообщили: незадолго до исчезновения поведение Дарьи изменилось — она стала замкнутой и неразговорчивой. Москвичку и ее сына нашли в районе турецкого города Адана, который расположен на границе республики с Сирией.

По данным Telegram-канала SHOT, женщину могли завербовать террористы.

