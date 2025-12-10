На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трампа на борту самолета задели дверью туалета

Трампа в самолете задела в плечо дверь туалета
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «RT News»

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа задели на борту самолета дверью туалета. Об этом сообщает RT News.

Во время полета Трамп общался в проходе салона для журналистов с пресс-пулом Белого дома. Неожиданно дверь расположенной рядом кабины туалета начала открываться и несильно ударила главу государства в правое плечо. Трамп в ответ поприветствовал находящегося внутри. После этого находящийся в туалете человек срочно закрыл дверь. Трамп же под смех присутствующих постучал в дверь и призвал освободить туалет.

10 декабря сообщалось, что Трамп во время полета в Пенсильванию прервал общение с журналистами на борту самолета из-за турбулентности.

12 ноября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп является самым смешным парнем в администрации Соединенных Штатов.

Ранее Трамп обрызгал своими духами президента Сирии и спросил, сколько у него жен.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Виктор Корнеплод, Анастасия Землеройка и весь их пантеон: что это за мемы и что они означают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами