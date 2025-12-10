Трампа на борту самолета задели дверью туалета

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа задели на борту самолета дверью туалета. Об этом сообщает RT News.

Во время полета Трамп общался в проходе салона для журналистов с пресс-пулом Белого дома. Неожиданно дверь расположенной рядом кабины туалета начала открываться и несильно ударила главу государства в правое плечо. Трамп в ответ поприветствовал находящегося внутри. После этого находящийся в туалете человек срочно закрыл дверь. Трамп же под смех присутствующих постучал в дверь и призвал освободить туалет.

10 декабря сообщалось, что Трамп во время полета в Пенсильванию прервал общение с журналистами на борту самолета из-за турбулентности.

12 ноября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп является самым смешным парнем в администрации Соединенных Штатов.

Ранее Трамп обрызгал своими духами президента Сирии и спросил, сколько у него жен.