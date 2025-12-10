SpaceX запустила спутники в интересах военно-космической разведки США

Компания SpaceX в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO) осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками. Об этом сообщается станице компании в социальной сети X.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 14:16 по местному времени (22:16 мск). Через несколько минут после запуска первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась.

В этом году компания SpaceX осуществила уже третий запуск для нужд NRO, чья деятельность строго засекречена.

8 декабря сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 28 спутников Starlink.

Space Exploration Technologies Corp., более известная как SpaceX, — американская аэрокосмическая компания, расположенная в центре разработки Starbase в Техасе. Она основана в 2002 году бизнесменом Илоном Маском. Компания достигла значительных успехов в создании ракетных двигателей, многоразовых носителей и в разработке технологий спутниковых аппаратов.

