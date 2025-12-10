Долина заявила, что спорная квартира была ее основным местом жительства

В ходе судебного разбирательства Лариса Долина говорила, что квартира в центре Москвы, деньги от продажи которой певица передала мошенникам, была основным местом жительства артистки и ее семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

«В обоснование требований… (Долина. — прим. ред.) ссылалась на то, что в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на квартиру, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи», — говорится в материалах.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

