Жители российского города попросили губернатора убрать «голову Шварценеггера»

Жители Мамоново в Калининградской области попросили убрать с центральной площади бюст Героя Советского Союза Николая Мамонова, в честь которого был назван бывший прусский город Хайлигенбайль. Об этом пишет издание «Подъем».

Инициатором обращения стал директор местного музея Дмитрий Шилов, который направил соответствующее предложение губернатору Алексею Беспрозванных.

По его словам, установленная в 70-х годах скульптура внешне напоминает американского актера Арнольда Шварценеггера, из-за чего в городе ее прозвали «головой Шварценеггера».

«Это позор, когда Герой Советского Союза изображен в таком виде», — возмутился он.

Губернатор предложил провести опрос среди жителей, чтобы выяснить их мнение. В городской администрации отметили, что недовольство памятником выражают лишь отдельные горожане, однако голосование все же будет проведено.

На днях в администрации Саратова объяснили, что убрали с площади Кирова памятник жертвам домашнего насилия «во избежание несчастных случаев». Жители города заметили исчезновение монумента из сквера Братьев Никитиных на прошлой неделе. В народе он был известен как «памятник картошке фри» из-за конструкции с торчащими вверх длинными прямоугольными элементами. Местные власти рассказали, что монумент начал разрушаться и его убрали из соображений безопасности.

