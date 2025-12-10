В Госдуме хотят разрешить продажу вейпов на остановках при одном условии

В ГД хотят разрешить продажу вейпов на остановках при отсутствии других точек

Законопроект о запрете продажи табака и вейпов на остановках общественного транспорта предлагается дополнить поправками, которые позволят продавать никотинсодержащую продукцию в тех населенных пунктах, где это единственная точка продажи табака. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«К законопроекту Думы Хабаровского края о запрете продажи всей никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов, на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения поступил ряд поправок. В основной из них предлагается сделать исключение для небольших населенных пунктов, если это единственный торговый объект табачной продукции», — уточнил парламентарий.

По его словам, комитет намерен поддержать данные поправки.

При этом Леонов высказал мнение, что табачные магазины на остановках вообще не нужны, ведь это место скопления людей, которые ждут свой транспорт. Законопроект, отметил депутат, станет дополнительным заслоном, ограничивающим продажу как сигарет, так и вейпов, и защитит россиян от пассивного курения.

6 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С соответствующим предложением к главе РФ обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

Ранее потребление алкоголя в России упало до минимума почти за 30 лет.