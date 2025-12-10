На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ООН назвали количество новых беженцев в восточных районах ДР Конго

На востоке ДРК более 200 тысяч человек стали беженцами из-за боевых действий
Justin Makangara/Reuters 

За прошедшую неделю свыше 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за обострения вооруженного конфликта в расположенной на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) провинции Южное Киву. Об этом, ссылаясь на заявление координатора ООН по гуманитарным вопросам в ДРК, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что беженцы пребывают в крайне тяжелых условиях — временные убежища переполнены, доступ к медицинской помощи ограничен, распространяются эпидемии.

Часть беженцев вынуждены были перейти границу страны и спасаться в соседних Руанде и Бурунди. Ранее в провинции Южное Киву уже насчитывалось 1,2 миллиона внутренне перемещенных лиц.

4 декабря президенты Руанды и Демократической Республики Конго Поль Кагаме и Феликс Чисекеди в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали в Вашингтоне мирное соглашение.

12 марта сообщалось, что повстанцы из группировки «Движение 23 марта» (М23), действующие на востоке ДРК, захватили расположенный в провинции Южное Киву город Лвангуку.

Ранее страны Африки отправили войска в Бенин после попытки переворота.

