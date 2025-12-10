Названа причина, почему после тяжелого рабочего дня тянет на пиццу и бургеры

Врач Морошкина: к вечеру часто тянет на фастфуд из-за того, что организм устал

После насыщенного стрессами рабочего дня многие замечают, что больше всего хочется бургер, картошку фри и пиццу. Это распространенное поведение имеет вполне объяснимые физиологические причины, рассказала «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Морошкина.

По ее словам, тяга к фастфуду не имеет отношения к «слабой силе воли» — это ответ уставшего организма, пытающегося восполнить энергию и справиться с нагрузкой.

«Если к вечеру в голове возникает четкий образ бургера, картошки фри и газировки, — это нормально. Мозг стремится быстро получить топливо, поскольку за день потратил много глюкозы — своего основного энергетического ресурса. Фастфуд идеально отвечает этим запросам, так как содержит много простых углеводов и жиров, а значит, дает быстрое удовольствие и мгновенную подпитку», — рассказала Морошкина.

Отдельную роль играет кортизол — гормон стресса, который усиливает голод и тягу к сладкой и жирной пище. К концу дня еда начинает восприниматься мозгом как награда за пережитые задачи и нагрузки. Мозг как будто подводит итог: «Я выдержал. Я справился. Мне положена компенсация». Поэтому вечером многие выбирают именно калорийную, «утешающую» еду.

Кроме того, вечером снижается активность префронтальной коры — зоны мозга, отвечающей за самоконтроль. Именно этим объясняется классическая ситуация, когда днем человек планирует «есть только салат», а к ночи внезапно решает, что чизбургер — «тоже вариант». Это не слабость, подчеркивает врач, а естественный режим энергосбережения мозга.

К вечеру тяга к фастфуду усиливается и у тех, кто весь день питался нерегулярно. Если человек ограничивался кофе, ел на ходу или не получал достаточного количества белка, организм все равно возьмет свое — причем самым быстрым способом. Дополнительным фактором становится и недосып, который нарушает баланс гормонов голода и насыщения.

При этом полностью запрещать себе фастфуд бессмысленно, считает специалист. Гораздо эффективнее создать подходящие условия — уменьшить нагрузку на мозг и нормально питаться в течение дня.

В числе рекомендаций — полноценные приемы пищи каждые 4–5 часов, «умные перекусы» во второй половине дня (йогурт, орехи, творог, овощи с хумусом), достаточный питьевой режим и нормальный сон. Вечерняя тяга к тяжелой еде ослабеет также в том случае, если дома заранее приготовлены простые, но полезные варианты ужина — уставший мозг будет выбирать более легкий путь.

«Фастфуд — специально созданный продукт, который воздействует на центр удовольствия. Сочетание жира, сахара и соли вызывает выброс дофамина, поэтому в стрессовые дни такой перекус ощущается как быстрое облегчение. В результате у некоторых людей постепенно формируется условный рефлекс: стресс — фастфуд — облегчение — повторение», — добавила Морошкина.

Врач подчеркивает: если после работы тянет на фастфуд — это не вина человека, а результат совокупности физиологических факторов.

«Но если начать заботиться о себе днем, тяга станет слабее, и выбор — более осознанным. А если день действительно был тяжелым — пусть бургер будет осознанным, а не «срывом». С точки зрения психики это даже здоровее», — заключает диетолог.

