Новый мессенджер Max: что он умеет, где его скачать и как им пользоваться

В России появился национальный мессенджер, через который, помимо общения, можно будет получать доступ к множеству сервисов и услуг. Max от VK пока работает в режиме бета-тестирования, а официальный запуск запланирован на осень. Что представляет собой мессенджер Max, почему его называют «российским WeChat», какие функции в нем уже доступны, а какие появятся в ближайшем будущем — в материале «Газеты.Ru».

Что за мессенджер Max и почему его называют национальным

Max — это новый российский мессенджер от VK. Пока сервис находится в стадии бета-тестирования, его первая версия вышла в марте, а официальный запуск запланирован на начало осени 2025 года. Помимо стандартных функций для общения, в него будут интегрированы платежи через СБП, доступ к «Госуслугам», цифровая подпись, чат-боты и нейросеть.

Главная особенность Max — ставка на интеграцию с российской инфраструктурой. Все данные хранятся на территории России, а сервисы будут адаптированы под локальные потребности: от заказа такси до работы с национальной системой платежей.

close Егор Алеев/ТАСС

После того как в июне 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о создании национального мессенджера, главным претендентом на получение этого статуса стал Max. Министр цифрового развития Максут Шадаев подчеркивал, что именно на базе продукта VK могут развернуть единый государственный сервис для общения. Вскоре это было закреплено распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. Max официально стал национальным мессенджером, а ответственность за работу и развитие сервиса была возложена на компанию «Коммуникационная платформа» — дочернюю структуру VK.

Чем национальный мессенджер отличается от обычного Национальный мессенджер — это, по задумке властей, «суперприложение» для общения и решения повседневных вопросов, в том числе связанных с взаимодействием с госорганами. Это не просто аналог WhatsApp или Telegram, а пространство для безопасного общения, где каждый пользователь верифицирован.



После полной верификации через национальный мессенджер можно будет получать государственные услуги, подписывать документы электронной подписью, пользоваться цифровым ID, заменяющий документ, удостоверяющий личность и т.д.



При этом базовое общение в чатах, как в обычном мессенджере, будет доступным и без полной идентификации личности.

Функционал мессенджера Max

Бета-версия

На этапе тестирования Max выглядит как мессенджер с расширенными возможностями. Пользователям сейчас доступны:

текстовые чаты, в том числе групповые;

аудио- и видеозвонки, которые работают даже при слабом интернете;

голосовые сообщения;

пересылка файлов до 4 ГБ;

стикеры, реакции и эмодзи для кастомизации общения;

ассистент GigaChat 2.0, который умеет генерировать тексты и изображения, расшифровывать аудио и пересказывать содержание статей и документов;

в чате можно переводить деньги.

С середины июля заработала функция каналов в тестовом режиме (ее опробовала «Газета.Ru» и уже завела там канал). Для бизнеса и разработчиков открыты новые инструменты — в мессенджере можно создавать чат-ботов и мини-приложения через Max Bot API. Уже появились первые каталоги товаров, меню ресторанов и финансовые сервисы.

При этом важно понимать: бета-версия создана для отработки технологий. Ошибки и баги пока встречаются, но к официальному релизу их обещают устранить.

Полная версия

В перспективе в приложении планируют объединить музыку, видео, доставку еды, такси и сервисы госуслуг. Создатели открыто вдохновляются китайским WeChat — приложением, без которого в КНР уже сложно снять жилье, попасть к врачу или оплатить счета. В 2024 году WeChat насчитывал 1,38 млрд пользователей по всему миру, из них 810 млн — в Китае.

По аналогии в Max появятся расширенные функции:

оплата штрафов и госпошлин;

обращение в государственные органы через «Госуслуги»;

подписание документов с помощью усиленной электронной подписи;

заказ еды и вызов такси;

создание бизнес-аккаунтов;

использование приложения как цифрового удостоверения личности (например, вместо паспорта в магазине);

участие в образовательных чатах для школ, колледжей и университетов.

Финансовый сектор уже проявляет интерес к Max. Это связано с новым законом: с 1 июня 2025 года российским банкам запретили использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами. Многие компании перестали консультировать через Telegram и WhatsApp и начали искать отечественные альтернативы.

Где скачать и как зарегистрироваться в Max

close Pogiba Alexandra/press.media/Global Look Press

Установить Max можно практически отовсюду — приложение доступно в App Store, Google Play, RuStore, AppGallery, а для тех, кто предпочитает работать за компьютером, есть версии для Windows, macOS и веб-версия, которая открывается прямо в браузере.

Регистрация проходит быстро, но с одним жестким условием — нужен российский или белорусский номер телефона . Виртуальные и иностранные SIM-карты система не принимает.

Алгоритм установки стандартный:

Скачиваете приложение из магазина или открываете веб-версию.

Вводите номер, получаете SMS с кодом, подтверждаете вход.

Указываете имя (фамилию — по желанию), ставите аватар.

Даете приложению доступ к контактам — тогда сразу видно, кто из знакомых уже в Max.