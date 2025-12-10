На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году

Депутат Говырин: работникам угольной промышленности увеличат надбавку к пенсии
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Надбавку к пенсии четыре раза в следующем году пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности», — уточнил парламентарий.

Депутат объяснил, что она полагается из-за вредных, опасных, напряженных и тяжелых условий труда. При этом размер доплаты у каждого индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и рабочего стажа, дающего на нее право.

6 декабря Алексей Говырин сообщил, что средняя пенсия в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей. Он уточнил, что рост среднего размера пенсий будет обеспечен за счет индексации, выплаты планируют увеличить на 7,6%, это коснется всех получателей страховых пенсий по старости, включая работающих пенсионеров.

Ранее россиянам рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет.

