Профессор Малинен: для спасения финской экономики нужно открыть границу с РФ

Для спасения экономики Финляндии необходимо срочно открыть границу страны с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его мнению, национальная экономика находится в катастрофическом состоянии и в течение ближайших двух лет может окончательно рухнуть. Поэтому следует как можно быстрее открыть границу с РФ и молиться, чтобы россияне вернулись с деньгами в Финляндию.

8 декабря доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что кризис в Финляндии, спровоцированный разрывом связей с Россией, может обернуться экономической катастрофой.

До этого немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что сейчас Финляндия скатывается от продолжительной стагнации к полноценному экономическому спаду. Экономист Йоонас Тухкури пояснил, что причинами подобной ситуации стали устаревшая структура промышленности, недостаточное разнообразие продукции, региональные диспропорции.

Ранее сообщалось, что туризм в Восточной Финляндии находится на грани без российских туристов.