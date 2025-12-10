МИД Норвегии объявил о поиске специалистов со знанием русского языка

Министерство иностранных дел Норвегии объявило о поиске сотрудников, владеющих русским языком и хорошо разбирающихся в российском обществе. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Для того, чтобы внешнеполитическая служба могла отстаивать интересы Норвегии, нам необходимы сотрудники со знанием русского языка и знаниями о российских обществе, культуре и истории. Также важны компетенции и знания о других странах Восточной Европы», — отмечается в пресс-релизе.

Желающих пригласили на онлайн-встречу, которая состоится 16 декабря с участием сотрудников дипломатических миссий в Осло, Москве, Киеве и Вашингтоне. На ней расскажут о том, как знания о России и русском языке могут использоваться в работе норвежского внешнеполитического ведомства.

Для кандидатов, обладающих знаниями по другим регионам, помимо России и Восточной Европы, МИД планирует провести отдельную встречу в другой день.

3 декабря министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что мир на Украине должен быть справедливым и длительным, а также отверг договоренности по типу «новой Ялты», имея в виду Ялтинскую конференцию. По его словам, архитектура безопасности строится не только по окончании боевых действий, но и на «финальных стадиях войны», поэтому задача Европы – поддерживать Украину «сильной».

Ранее глава МИД Норвегии заявил о выделении $500 млн на закупку оружия США для Украины.