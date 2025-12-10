На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ливерпуль» обыграл «Интер» в матче Лиги чемпионов

Claudia Greco/Reuters

Английский «Ливерпуль» одержал победу над итальянским «Интером» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра прошла в ночь на 10 декабря в Милане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил венгерский полузащитник Доминик Собослаи, реализовав пенальти на 88-й минуте встречи.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» с 12 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Интера» также 12 очков, однако по дополнительным показателям миланский клуб находится выше и занимает пятую строчку.

20 января «Интер» примет дома лондонский «Арсенал», а 21 января «Ливерпуль» сыграет на выезде с французским «Марселем».

9 декабря мюнхенская «Бавария» обыграла лиссабонский «Спортинг» в матче шестого тура общего группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась на стадионе «Мюнхен Арена» в Германии, завершилась с результатом 3:1. «Спортинг» на 54-й минуте повел благодаря автоголу Йозуа Киммиха, однако следом «Бавария» сумела трижды забить, отличились Серж Гнабри (65-я минута), Ленарт Карл (69-я минута) и Жонатан Та (77-я минута).

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее в чемпионате Франции восхитились игрой Сафонова за «ПСЖ».

