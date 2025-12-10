На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский рассказал, на что хочет потратить замороженные российские активы

Зеленский: замороженные активы РФ пойдут на восстановление Украины или нужды ВСУ
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как планирует распорядиться замороженными российскими активами в случае их передачи Киеву. Он отметил, что все зависит от того, продолжится ли конфликт, сообщает украинское издание «Новини.LIVE».

По его словам, если боевые действия завершатся, то средства будут направлены на восстановление инфраструктуры и экономики страны. В случае продолжения конфликта активы пойдут на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У Украины нет выбора, нам нужны деньги», — подчеркнул Зеленский.

Он признал, что часть европейских лидеров скептически относится к идее репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Однако у Европы все равно нет альтернативы прекращению финансирования Киева, отметил президент.

Если репарационный кредит не будет одобрен, то Евросоюз будет искать иной формат помощи в тех же объемах для покрытия украинского дефицита, добавил Зеленский.

В случае конфискации хранящихся в Европе российских активов одни лишь клиенты бельгийского депозитария Euroclear рискуют потерять размещенные в России средства на сумму €16 млрд, сообщил гендиректор компании по финансовым рискам Гийом Элие. По его мнению, предложенные Еврокомиссией гарантии безопасности не снимают озабоченностей Euroclear, а сам факт изъятия активов Центробанка РФ покажет международным инвесторам, что «Европа не место для инвестиций». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидеры семи стран ЕС написали письмо руководству блока по поводу активов России.

