На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Ушибы, гематомы, сотрясение»: пропавшую в Москве модель нашли в реанимации

Baza: пропавшая в Москве модель Тартанова найдена в больнице
true
true
true
close

Анжелика Тартанова

model_moskva__m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Пропавшую в столице 33-летнюю кубанскую модель Анжелику Тартанову обнаружили в реанимации, девушка находится в тяжелом состоянии. У нее диагностировали ушибы, гематомы и сотрясение мозга, ей потребовалась трепанация черепа. Сама модель успела сообщить врачам, что ее избил знакомый. Девушка перестала выходить на связь с родными две недели назад, все ее личные вещи обнаружились в пустой столичной квартире. Незадолго до исчезновения она поссорилась со своим молодым человеком, семья подозревает его.

Пропавшую в Москве 33-летнюю фотомодель из Краснодара Анжелику Тартанову нашли в московской больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, у девушки множество серьезных травм и она не может говорить.

«Анжелика уже как минимум две недели находится в одной из столичных больниц в отделении нейрохирургии. Первоначально она поступила в реанимацию в тяжелом состоянии. Девушка все еще находится под наблюдением врачей», — говорится в публикации.

По информации Mash, еще 23 ноября девушка сама вызвала скорую, она заявила врачам, что ее избил знакомый в квартире на Университетском проспекте. Как уточняет канал, в больнице Тартановой сделали трепанацию черепа: она поступила в медучреждение с «множественными ушибами, гематомами и сотрясением».

«Девушке наносили удары по голове, она потеряла сознание», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Оставила все вещи и исчезла

О пропаже модели сообщал Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Как заявили родственники модели, она не выходит на связь с 28 ноября.

«По словам ее сестры, девушка никогда раньше не пропадала и постоянно выкладывала сторис и фото в соцсети. В московской квартире Анжелики нашли все ее личные вещи: телефон, документы и личный дневник», — писало издание.

Канал раскрыл, что женщина переехала в Москву несколько лет назад, после чего пыталась построить карьеру модели и ходила по кастингам. При этом в Краснодаре у нее остался 16-летний сын, который живет с отцом — бывшим мужем Тартановой. С ними она почти не общалась и только недавно начала помогать деньгами.

«Полгода назад Анжелика начала встречаться с мужчиной по имени Дмитрий. Она рассказывала сестрам, что он занимается строительством в Москве, владеет собственной компанией. Однако она ни разу не показывала его фотографий и не знакомила с ним семью», — добавляет SHOT.

Семья модели считает, что именно Дмитрий может быть причастен к исчезновению возлюбленной. Среди аргументов — тот факт, что после ее пропажи он не попытался выйти с ними на связь и не организовал поиски. Кроме того, в последний раз Тартанову видели в компании взрослого мужчины возле ее дома.

По данным канала, незадолго до исчезновения женщина поссорилась с молодым человеком и забрала свои вещи из его квартиры. У нее дома были найдены неразобранные чемоданы, а также ее паспорт.

Кроме того, в течение как минимум двух дней после пропажи Тартановой неизвестный читал поступающие на ее телефон сообщения. При этом позже телефон, с которого это делалось, нашли в чемодане в ее квартире.

Сам Дмитрий в беседе с Mash заявил, что в последний раз видел девушку «неделю назад» — несмотря на то, что она уже две недели находится в больнице. Подробностей мужчина не привел.

Опасная профессия: какие еще модели бесследно исчезали

Годом ранее произошел похожий случай, ставший резонансным. В Сочи пропала 35-летняя модель и блогер Кристина Рэй (Кожевникова), в прошлом являвшаяся обладательницей самых больших губ в России. Спустя месяц ее тело нашли в канализационном коллекторе города. При этом следов насилия обнаружено не было. По версии следствия, она искала закладку с наркотиками, однако поток воды унес ее в канализацию. Знакомые Рэй рассказали, что в момент пропажи она уже находилась под действием запрещенных веществ.

«Кожевникова приняла наркотик, ушла за добавкой и больше не появлялась», — рассказал ее друг.

При этом следователи все-таки не исключали, что блогер была убита.

В августе 2013 года пропала успешная екатеринбургская фотомодель Юлия Прокопьева-Лошагина. Спустя два дня ее тело со сломанной шеей и сожженным лицом было обнаружено в Первоуральске. Вскоре полицейские задержали ее мужа — известного фотографа Дмитрия Лошагина. Сам он вину признавать отказался и утверждал, будто ее убил неизвестный из-за наркотиков. А в полицию муж не стал обращаться, по его словам, поскольку боялся «навредить ей еще больше».

В декабре 2014 года суд признал Лошагина невиновным в убийстве жены и отпустил его. Однако прокуратура обжаловала приговор и спустя два месяца его отменили. В июне 2015 года его все-таки осудили, приговорив к 10 годам колонии.

Как выяснили следователи, во время вечеринки супружеская пара поссорилась. Они вышли на лестничную клетку и Лошагин толкнул жену, от чего та упала и сломала шею. Тогда он спрятал тело под лестницей, а на следующей день вывез в лес и сжег.

В марте 2025 года в Дубае пропала 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук. Перед исчезновением ее видели в компании двух мужчин, имевших отношение к модельному бизнесу. Спустя несколько дней ее нашли в одной из местных больниц. Девушка со множественными переломами перенесла три операции и находилась в критическом состоянии. Также утверждалось, что ей сняли скальп.

Выяснилось, что Ковальчук участвовала в закрытой вечеринке, с, предположительно, русскоязычными гостями. Позже ее со следами пыток обнаружили на обочине дороги. Сама пострадавшая утверждала, что ничего не помнит о произошедшем. Однако позже заявила, что на мероприятии ее знакомые приняли «белый порошок», после чего принялись издеваться над ней. Сами участники вечеринки это отрицали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами