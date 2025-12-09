«Ушибы, гематомы, сотрясение»: пропавшую в Москве модель нашли в реанимации

Пропавшую в столице 33-летнюю кубанскую модель Анжелику Тартанову обнаружили в реанимации, девушка находится в тяжелом состоянии. У нее диагностировали ушибы, гематомы и сотрясение мозга, ей потребовалась трепанация черепа. Сама модель успела сообщить врачам, что ее избил знакомый. Девушка перестала выходить на связь с родными две недели назад, все ее личные вещи обнаружились в пустой столичной квартире. Незадолго до исчезновения она поссорилась со своим молодым человеком, семья подозревает его.

Пропавшую в Москве 33-летнюю фотомодель из Краснодара Анжелику Тартанову нашли в московской больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, у девушки множество серьезных травм и она не может говорить.

«Анжелика уже как минимум две недели находится в одной из столичных больниц в отделении нейрохирургии. Первоначально она поступила в реанимацию в тяжелом состоянии. Девушка все еще находится под наблюдением врачей», — говорится в публикации.

По информации Mash, еще 23 ноября девушка сама вызвала скорую, она заявила врачам, что ее избил знакомый в квартире на Университетском проспекте. Как уточняет канал, в больнице Тартановой сделали трепанацию черепа: она поступила в медучреждение с «множественными ушибами, гематомами и сотрясением».

«Девушке наносили удары по голове, она потеряла сознание», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Оставила все вещи и исчезла

О пропаже модели сообщал Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Как заявили родственники модели, она не выходит на связь с 28 ноября .

«По словам ее сестры, девушка никогда раньше не пропадала и постоянно выкладывала сторис и фото в соцсети. В московской квартире Анжелики нашли все ее личные вещи : телефон, документы и личный дневник», — писало издание.

Канал раскрыл, что женщина переехала в Москву несколько лет назад, после чего пыталась построить карьеру модели и ходила по кастингам. При этом в Краснодаре у нее остался 16-летний сын, который живет с отцом — бывшим мужем Тартановой. С ними она почти не общалась и только недавно начала помогать деньгами.

«Полгода назад Анжелика начала встречаться с мужчиной по имени Дмитрий . Она рассказывала сестрам, что он занимается строительством в Москве, владеет собственной компанией. Однако она ни разу не показывала его фотографий и не знакомила с ним семью», — добавляет SHOT.

Семья модели считает, что именно Дмитрий может быть причастен к исчезновению возлюбленной. Среди аргументов — тот факт, что после ее пропажи он не попытался выйти с ними на связь и не организовал поиски. Кроме того, в последний раз Тартанову видели в компании взрослого мужчины возле ее дома.

По данным канала, незадолго до исчезновения женщина поссорилась с молодым человеком и забрала свои вещи из его квартиры. У нее дома были найдены неразобранные чемоданы, а также ее паспорт.

Кроме того, в течение как минимум двух дней после пропажи Тартановой неизвестный читал поступающие на ее телефон сообщения. При этом позже телефон, с которого это делалось, нашли в чемодане в ее квартире.

Сам Дмитрий в беседе с Mash заявил, что в последний раз видел девушку «неделю назад» — несмотря на то, что она уже две недели находится в больнице. Подробностей мужчина не привел.

Опасная профессия: какие еще модели бесследно исчезали

Годом ранее произошел похожий случай, ставший резонансным. В Сочи пропала 35-летняя модель и блогер Кристина Рэй (Кожевникова), в прошлом являвшаяся обладательницей самых больших губ в России. Спустя месяц ее тело нашли в канализационном коллекторе города. При этом следов насилия обнаружено не было. По версии следствия, она искала закладку с наркотиками, однако поток воды унес ее в канализацию . Знакомые Рэй рассказали, что в момент пропажи она уже находилась под действием запрещенных веществ.

«Кожевникова приняла наркотик, ушла за добавкой и больше не появлялась», — рассказал ее друг.

При этом следователи все-таки не исключали, что блогер была убита.

В августе 2013 года пропала успешная екатеринбургская фотомодель Юлия Прокопьева-Лошагина. Спустя два дня ее тело со сломанной шеей и сожженным лицом было обнаружено в Первоуральске. Вскоре полицейские задержали ее мужа — известного фотографа Дмитрия Лошагина. Сам он вину признавать отказался и утверждал, будто ее убил неизвестный из-за наркотиков. А в полицию муж не стал обращаться, по его словам, поскольку боялся «навредить ей еще больше».

В декабре 2014 года суд признал Лошагина невиновным в убийстве жены и отпустил его. Однако прокуратура обжаловала приговор и спустя два месяца его отменили. В июне 2015 года его все-таки осудили, приговорив к 10 годам колонии.

Как выяснили следователи, во время вечеринки супружеская пара поссорилась. Они вышли на лестничную клетку и Лошагин толкнул жену, от чего та упала и сломала шею . Тогда он спрятал тело под лестницей, а на следующей день вывез в лес и сжег.

В марте 2025 года в Дубае пропала 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук. Перед исчезновением ее видели в компании двух мужчин, имевших отношение к модельному бизнесу. Спустя несколько дней ее нашли в одной из местных больниц. Девушка со множественными переломами перенесла три операции и находилась в критическом состоянии . Также утверждалось, что ей сняли скальп.

Выяснилось, что Ковальчук участвовала в закрытой вечеринке, с, предположительно, русскоязычными гостями. Позже ее со следами пыток обнаружили на обочине дороги. Сама пострадавшая утверждала, что ничего не помнит о произошедшем. Однако позже заявила, что на мероприятии ее знакомые приняли «белый порошок», после чего принялись издеваться над ней. Сами участники вечеринки это отрицали.