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Дамиано, который порвал штаны. Солисту Maneskin — 25

Победитель «Евровидения — 2021» Давид Дамиано празднует 25-летие

Итальянец Давид Дамиано, солист группы Maneskin, получил международную известность после победы на «Евровидении» в 2021 году. Телезрителей восхитил не только талант певца, но и его красота и харизма.

Дамиано родился 8 января 1999 года в Риме. Известно, что у него есть мать и брат, а вот про отца музыкант предпочитает не говорить. В подростковом возрасте Дамиано бросил занятия в школе, чтобы серьезно заниматься музыкой. Maneskin основали басистка Виктория Де Анжелис и гитарист Томас Раджи, когда они учились в римской средней школы Монтеверде, вскоре к ним присоединился барабанщик Итан Торкио. Дамиано вступил в группу в 2016 году: он стал и вокалистом, и лицом коллектива.

Maneskin писали собственные песни, участвовали с ними в конкурсах и давали концерты на улицах Рима. Так они сумели добиться популярности и стали гастролировать и по другим городам и даже странам. В Италии Дамиано считается одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов.

Группа привлекает своей эксцентричностью. Участники коллектива оголяются на сцене, а Дамиано во время выступлений может станцевать на шесте. После оглашения результатов «Евровидения» музыкант так радовался, что порвал штаны. Этот факт его ничуть не смутил. Он сделал разрыв еще больше, а затем продемонстрировал журналистам свою голую ногу в обуви на высоких каблуках.

Сейчас группа строит международную карьеру. Они хотят выпускать новую музыку, а затем гастролировать.

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