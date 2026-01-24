Посол заявил о раздражении Британии из-за инициативы Трампа

Создание «Совета мира» по инициативе президента США Дональда Трампа вызвало большое раздражение у властей Великобритании. Об этом в интервью каналу «Россия 24» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Идея создания «Совета мира» вызвала здесь сильное раздражение. (Премьер-министр Британии Кир. — «Газета.Ru») Стармер фактически отказался в ней участвовать», — сказал дипломат.

По его словам, британские власти, видимо, почувствовали, что начинает формироваться новый миропорядок, основанный не на привычных Западу и, в частности, Соединенному Королевству правилах, а на совсем других.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Всего Устав подписали представители 18 стран. Среди них — Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай. Что известно об организации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде назвали «бойкотом» отказ европейцев от «Совета мира».