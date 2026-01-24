Две европейские авиакомпании приостановили полеты над Ближним Востоком

Нидерландская авиакомпания KLM временно прекратила полеты над странами Ближнего Востока, в том числе Ираном, Ираком, Израилем, из-за роста напряженности в регионе. Французская Air France приняла аналогичное решение, сообщили порталы NU.nl и N12.

Как заявили в KLM, компания пошла на введение ограничений на фоне «геополитической ситуации». Отменены или приостановлены рейсы в такие города, как Дубай, Эр-Рияд, Даммам и Тель-Авив. Решение о приостановке полетов было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей и будет пересматриваться в зависимости от развития ситуации в регионе.

Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил сказал в эфире телеканала NPO 2, что прекращение рейсов KLM в ряд стран Ближнего Востока может быть связано с наращиванием войск в регионе и непредсказуемостью США.

«Я не могу подтвердить, что именно является причиной... Но ситуация неспокойная. Происходит наращивание военной силы. Если бы американцы что-то предприняли, они не обязательно стали бы информировать других заранее… KLM проводит в этом смысле оценку рисков», — заявил министр.

23 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что корабли Военно-морских сил США движутся в сторону Ирана «на всякий случай».

21 января газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп по-прежнему настаивает на «решительных» вариантах силового воздействия на Иран.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

