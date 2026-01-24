США возложили ответственность за завершение конфликта на Украине на Европу

Пентагон возложил ответственность за завершение конфликта на Украине на Европу

Пентагон внес в оборонную стратегию ответственность за завершение конфликта на Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном ведомством.

Согласно документу, американское министерство возлагает ответственность за завершение украинского конфликта на Европу.

«Как заявил президент [США Дональд] Трамп, война на Украине должна закончиться. Однако, как он также подчеркнул, это прежде всего ответственность Европы», — говорится в документе.

В Пентагоне подчеркнули, что обеспечение и поддержание мира потребуют лидерства и приверженности со стороны союзников США по НАТО.

22 января бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны «найти способ договориться» с российским президентом Владимиром Путиным.

Экс-генсек НАТО выразил уверенность, что Запад «не сможет переубедить Путина» в вопросе украинского конфликта. При этом он считает, что западные страны все-таки могут попробовать договориться с российским лидером «о чем-то приемлемом для Украины».

