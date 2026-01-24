Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрывы раздались в Киеве. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — отмечается в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, кроме ее западных областей.

До этого телеканал сообщил о серии взрывов в Харькове на востоке страны.

На днях американское издание The War Zone написало, что Россия применила новые ракеты во время ударов по Украине в ночь на 20 января. Отмечается, что по территории республики было выпущено 34 ракеты разных типов и 339 дронов, около 250 из которых составили аппараты серии «Герань».

До этого украинские СМИ сообщили, что российские войска впервые с начала спецоперации ударили по территории Украины новой баллистической ракетой «Искандер-И». Отмечается, что ракета долетела до Винницкой области. Максимальную дальность полета боеприпаса оценили в 1000 км.

Ранее в Британии заявили, что по Украине начали запускать «ракеты-зомби».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27696193_rnd_9",
    "video_id": "record::63c77c34-0b87-4277-a721-cdf4f1568480"
}
 
Теперь вы знаете
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+