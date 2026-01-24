В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги

Взрывы раздались в Киеве. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — отмечается в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, кроме ее западных областей.

До этого телеканал сообщил о серии взрывов в Харькове на востоке страны.

На днях американское издание The War Zone написало, что Россия применила новые ракеты во время ударов по Украине в ночь на 20 января. Отмечается, что по территории республики было выпущено 34 ракеты разных типов и 339 дронов, около 250 из которых составили аппараты серии «Герань».

До этого украинские СМИ сообщили, что российские войска впервые с начала спецоперации ударили по территории Украины новой баллистической ракетой «Искандер-И». Отмечается, что ракета долетела до Винницкой области. Максимальную дальность полета боеприпаса оценили в 1000 км.

Ранее в Британии заявили, что по Украине начали запускать «ракеты-зомби».