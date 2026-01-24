Пентагон назвал Россию постоянной, но контролируемой угрозой для восточных стран Североатлантического альянса. Об этом говорится в оборонной стратегии США на 2026 год, опубликованной на сайте ведомства.

«В обозримом будущем Россия будет оставаться постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО», — отмечается в документе.

В стратегии указано, что США будут сохранять готовность к противодействию российской угрозе. При этом конкретных обоснований заявленных опасений в документе не приводится.

22 января бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что вмешательство НАТО в украинский конфликт привело к разрушению альянса, которое закончится его распадом. Он добавил, что НАТО уже находится в упадке и для него «все кончено». По мнению эксперта, это произошло, в частности, из-за несостоятельности режима украинского президента Владимира Зеленского, на который опирался альянс в борьбе с Россией.

В декабре президент России Владимир Путин посоветовал генеральному секретарю Марку Рютте прочитать новую Стратегию нацбезопасности США. Политик указал, что в новом документе РФ не указывается в качестве врага. По мнению российского лидера, Рютте настраивает альянс на конфликт с Россией.

Ранее генсек НАТО Рютте обвинил Россию, Иран, Китай и КНДР в стремлении к долгосрочной конфронтации с альянсом.