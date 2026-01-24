Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Пентагон назвал Россию «постоянной угрозой» НАТО в новой оборонной стратегии

Пентагон: РФ будет постоянной, но контролируемой угрозой восточным членам НАТО
Reuters

Пентагон назвал Россию постоянной, но контролируемой угрозой для восточных стран Североатлантического альянса. Об этом говорится в оборонной стратегии США на 2026 год, опубликованной на сайте ведомства.

«В обозримом будущем Россия будет оставаться постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО», — отмечается в документе.

В стратегии указано, что США будут сохранять готовность к противодействию российской угрозе. При этом конкретных обоснований заявленных опасений в документе не приводится.

22 января бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что вмешательство НАТО в украинский конфликт привело к разрушению альянса, которое закончится его распадом. Он добавил, что НАТО уже находится в упадке и для него «все кончено». По мнению эксперта, это произошло, в частности, из-за несостоятельности режима украинского президента Владимира Зеленского, на который опирался альянс в борьбе с Россией.

В декабре президент России Владимир Путин посоветовал генеральному секретарю Марку Рютте прочитать новую Стратегию нацбезопасности США. Политик указал, что в новом документе РФ не указывается в качестве врага. По мнению российского лидера, Рютте настраивает альянс на конфликт с Россией.

Ранее генсек НАТО Рютте обвинил Россию, Иран, Китай и КНДР в стремлении к долгосрочной конфронтации с альянсом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27696229_rnd_2",
    "video_id": "record::65b86229-ed6a-4bdd-aa22-9cb2317e4102"
}
 
Теперь вы знаете
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+