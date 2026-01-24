Размер шрифта
Общество

Юрист объяснила, могут ли уволить сотрудника, у которого отключили интернет в регионе

Юрист Воинова: отключение интернета — уважительная причина для пропуска работы
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Проблемы с электричеством и интернетом могут случиться в любой момент и в любом регионе. Руководитель кадрового учета Newstaff Юлия Воинова в разговоре с «Газетой.Ru» оценила вероятность увольнения сотрудника, если в регионе его проживания отключили ресурсы.

Эксперт отметила, что отключение электричества или интернета в регионе, из-за которого удаленный сотрудник не смог выйти на смену, не считается прогулом и основанием для увольнения за прогул. В такой ситуации у работника запрашивают объяснительную, и указание на отсутствие электричества или связи будет уважительной причиной.

«Иногда в таких случаях вспоминают и про отдельное основание прекращения трудового договора с дистанционным работником. Это невыход на связь более двух рабочих дней подряд (статья 312.8 ТК РФ), — прокомментировала Воинова. — Но и по этому основанию уволить сотрудника не получится, если причина отсутствия на связи та же - отключение электричества или интернета».

Чтобы потом не разбирать ситуацию задним числом, работнику важно правильно ее зафиксировать, объяснила специалист. Во-первых, зафиксировать факт отсутствия связи — например, сделать скриншот экрана.

Во-вторых, сразу же сообщить работодателю о проблеме по тем каналам связи, которые указаны в трудовом договоре. В-третьих, получить справку от энергокомпании о том, что отключение электричества произошло не по вине сотрудника. Контакты энергокомпании обычно есть в квитанциях за коммунальные услуги. Также в каждом регионе работает своя горячая линия. Например, у «Россетей» — 8 800 220-02-20, у «Мосэнергосбыта» — 8 800 550-00-55.

«Советую заранее изучить детали трудового договора о дистанционной работе и проверить, что в нем прописано. В первую очередь — каналы коммуникации и контакты работодателя. А также обязанности работника, а именно — есть ли пункт о том, что он должен сообщать работодателю по телефону или иным установленным способом о проблемах работы интернета или корпоративных ресурсов, которыми пользуется», — заключила Воинова.

Ранее россиянам дали советы, как перезапустить карьеру после увольнения в 40 лет.

