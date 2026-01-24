Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Мурманской области восстановили электроснабжение на всех котельных

Чибис: электроснабжение восстановлено на всех котельных Мурманской области
Martin Mecnarowski/Shutterstock/FOTODOM

В ближайшее время тепло вернется в дома жителей Мурманской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Электроснабжение восстановлено на всех котельных. В ближайшее время тепло поэтапно начнет возвращаться в дома северян», — написал он.

По его словам, электроэнергией обеспечены объекты водоснабжения и учреждения здравоохранения.

Чибис отметил, что специалисты «Россетей» зафиксировали обрушение пяти опор линий электропередачи. Для ликвидации последствий аварии организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия.

До этого Чибис заявил, что в Мурманской области ввели режим повышенной готовности в связи с отключениями электроэнергии из-за аварий на линиях «Россетей». Чиновник предупредил, что временные отключения света пока будут сохраняться в Мурманске и ЗАТО Североморск.

Также он отметил, что специалистам пришлось приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение. Это нужно для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты.

Ранее в Мурманске и Североморске произошли перебои с электричеством из-за сильных морозов и образования гололеда.
 
Теперь вы знаете
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+