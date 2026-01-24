В Мурманской области восстановили электроснабжение на всех котельных

В ближайшее время тепло вернется в дома жителей Мурманской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Электроснабжение восстановлено на всех котельных. В ближайшее время тепло поэтапно начнет возвращаться в дома северян», — написал он.

По его словам, электроэнергией обеспечены объекты водоснабжения и учреждения здравоохранения.

Чибис отметил, что специалисты «Россетей» зафиксировали обрушение пяти опор линий электропередачи. Для ликвидации последствий аварии организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия.

До этого Чибис заявил, что в Мурманской области ввели режим повышенной готовности в связи с отключениями электроэнергии из-за аварий на линиях «Россетей». Чиновник предупредил, что временные отключения света пока будут сохраняться в Мурманске и ЗАТО Североморск.

Также он отметил, что специалистам пришлось приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение. Это нужно для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты.

Ранее в Мурманске и Североморске произошли перебои с электричеством из-за сильных морозов и образования гололеда.