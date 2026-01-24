Россия в украинском конфликте продемонстрировала «национальную решимость», которая необходима стране для ведения затяжных боевых действий вблизи своей границы. Об этом говорится в новой оборонной стратегии США, обнародованной Пентагоном.

В ней сказано, что РФ по-прежнему имеет значительные военные и промышленные ресурсы.

«Россия (на Украине. — «Газета.Ru») также показала, что обладает национальной решимостью, необходимой для ведения затяжной войны вблизи своей границы», — отмечается в документе.

15 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит последовательно добиваться поставленных целей специальной военной операции (СВО), пока украинская сторона не будет готова к миру.

18 мая 2025 года Путин сказал, что одной из основных целей СВО является обеспечение интересов людей, считающих Россию родиной. Российский лидер отметил, что в ходе СВО должны быть устранены причины начавшегося кризиса.

Ранее в США заявили о победе России в СВО.