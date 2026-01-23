«Никто не хлопает дверью». В ОАЭ завершился первый раунд переговоров по Украине

Представители России, США и Украины на первых трехсторонних переговорах в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — обсуждают параметры завершения конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Почти каждый час мне докладывают украинские представители — они сейчас находятся в Эмиратах, там сегодня были украинская, американская и российская делегации, и уже состоялся разговор. Это важно, потому что давно не было таких трехсторонних форматов встреч. Говорят о параметрах прекращения войны», — отметил он.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале подтвердил, что встреча была посвящена «параметрам прекращения» конфликта и «дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и продолжительному миру».
По информации ТАСС, стороны, наряду с другими темами, обсуждают «буферные зоны, различные механизмы контроля». Кроме того, несколько европейских стран «очень хотят», чтобы Украина на этой встрече добилась «энергетического перемирия», заявил источник агентства.
Стороны уже договорились продолжить диалог 24 января.
«Согласны [продолжить], никто дверью не хлопает <…> По традиции промежуточные этапы будут доложены в столицы. На сегодня консультации завершены», — поделился собеседник ТАСС.
Неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома в беседе с украинским телеканалом «Общественное» подчеркнул, что первый день трехсторонней встречи был «продуктивным» и подтвердил продолжение переговоров.
Перед началом первого раунда переговоров глав делегаций принял президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, пишет эмиратское информационное агентство WAM. Он пожелал участникам саммита «успеха и позитивных результатов». Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, выразил надежду, что переговоры позволят добиться урегулирования конфликта.
Трехсторонняя встреча прошла в закрытом режиме, без представителей СМИ. Накануне ее анонсировал Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе после личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Кто вошел в состав делегаций?
США на переговорах в Абу-Даби представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Белом доме.
Делегация Украины состоит из десяти человек. Ее возглавляет новый глава офиса Зеленского Кирилл Буданов — бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Вместе с ним на переговоры отправились секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, начальник ГУР Олег Иващенко и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
Также в состав украинской делегации включены советник кабинета Зеленского Александр Бевз, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, первый замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.
Кремль отказался раскрывать состав российской делегации.
«Это военные, это представители министерства обороны. Называть их мы пока не будем», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Однако накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что делегацию РФ возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.