«Никто не хлопает дверью». В ОАЭ завершился первый раунд переговоров по Украине

В Абу-Даби завершился первый раунд переговоров РФ, США и Украины

В Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны обсуждают параметры завершения боевых действий. Источник ТАСС подчеркнул, что наряду с другими темами рассматриваются «буферные зоны» и «различные механизмы контроля». Представители трех стран продолжат переговоры 24 января.

Представители России, США и Украины на первых трехсторонних переговорах в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — обсуждают параметры завершения конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Почти каждый час мне докладывают украинские представители — они сейчас находятся в Эмиратах, там сегодня были украинская, американская и российская делегации, и уже состоялся разговор. Это важно, потому что давно не было таких трехсторонних форматов встреч. Говорят о параметрах прекращения войны », — отметил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале подтвердил, что встреча была посвящена «параметрам прекращения» конфликта и «дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и продолжительному миру».

По информации ТАСС, стороны, наряду с другими темами, обсуждают «буферные зоны, различные механизмы контроля» . Кроме того, несколько европейских стран «очень хотят», чтобы Украина на этой встрече добилась «энергетического перемирия», заявил источник агентства.

Стороны уже договорились продолжить диалог 24 января.

«Согласны [продолжить], никто дверью не хлопает <…> По традиции промежуточные этапы будут доложены в столицы. На сегодня консультации завершены», — поделился собеседник ТАСС.

Неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома в беседе с украинским телеканалом «Общественное» подчеркнул, что первый день трехсторонней встречи был «продуктивным» и подтвердил продолжение переговоров.

Перед началом первого раунда переговоров глав делегаций принял президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, пишет эмиратское информационное агентство WAM. Он пожелал участникам саммита «успеха и позитивных результатов». Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, выразил надежду, что переговоры позволят добиться урегулирования конфликта.

Трехсторонняя встреча прошла в закрытом режиме, без представителей СМИ. Накануне ее анонсировал Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе после личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Кто вошел в состав делегаций?

США на переговорах в Абу-Даби представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Белом доме.

Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Делегация Украины состоит из десяти человек. Ее возглавляет новый глава офиса Зеленского Кирилл Буданов — бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Вместе с ним на переговоры отправились секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, начальник ГУР Олег Иващенко и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Также в состав украинской делегации включены советник кабинета Зеленского Александр Бевз, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, первый замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

Кремль отказался раскрывать состав российской делегации.

«Это военные, это представители министерства обороны. Называть их мы пока не будем», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Однако накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что делегацию РФ возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.