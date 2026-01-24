В МВД рассказали, где в России больше всего людей погибает в ДТП

РИА Новости: в Туве и на Алтае больше всего людей погибают в автоавариях

В Туве, на Алтае и в Орловской области зафиксировано больше всего погибших в ДТП в 2025 году. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД.

Согласно статистике полиции, за 2025 год на территории страны в ДТП погибло более 13,9 тысячи человек, или 9,5 человек на каждые 100 тысяч населения.

В Туве в ДТП погибло 32, 7 человека на 100 тысяч населения, статистика превышает общероссийскую в 3,3 раза. На Алтае, в Орловской области и Еврейской автономной области этот показатель немного ниже — 22 погибших, 20,1 и 20,07 человека на 100 тысяч жителей соответственно.

Меньше всего россиян погибло в авариях в Москве — 2,2 человека на 100 тысяч населения. В Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге в автомобильных авариях также погибает 2,3 и 2,6 человек на 100 тысяч населения.

22 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей в ДТП с пассажирским автобусом в Хасанском районе.

Автоавария произошла вечером 22 января в Хасанском округе Приморского края. Уточняется, что туристический автобус столкнулся с грузовиком на на 56-м км дороги «Раздольное – Хасан» около поселка Барабаш.

Всего в салоне автобуса находились 14 человек, из них трое погибли, а пятеро пострадали — им оказывается медицинская помощь.

Ранее в Ленобласти завели уголовное дело по факту ДТП с автобусом.