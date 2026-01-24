Размер шрифта
В МИД РФ отметили важность продолжения диалога с США по реализации «итогов Анкориджа»

Полищук: Россия нацелена продолжать диалог по реализации итогов Анкориджа
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия нацелена продолжать диалог по реализации итогов Анкориджа. Об этом сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя недавнюю встречу представителей США с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

По словам дипломата, Россия в ходе контактов с американцами опирается на «известные принципиальные позиции», озвученные Путиным в июне 2024 года, а также «компромиссные взаимопонимания», которые удалось достичь в августе прошлого года на Аляске.

«Нацелены продолжать диалог по реализации итогов Анкориджа», — подчеркнул Полищук.

Он добавил, что США и Россия договорились продолжать контакты по урегулированию ситуации на Украине «на различных уровнях».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о приближении сторон к завершению конфликта на Украине, заявил, что «сейчас важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована».

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел в Анкоридже, на Аляске, лидеры главным образом обсуждали ситуацию на Украине.

Ранее на Западе назвали причины спешки Уиткоффа к Путину.

