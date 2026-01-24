В МИД РФ отметили важность продолжения диалога с США по реализации «итогов Анкориджа»

Россия нацелена продолжать диалог по реализации итогов Анкориджа. Об этом сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя недавнюю встречу представителей США с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

По словам дипломата, Россия в ходе контактов с американцами опирается на «известные принципиальные позиции», озвученные Путиным в июне 2024 года, а также «компромиссные взаимопонимания», которые удалось достичь в августе прошлого года на Аляске.

«Нацелены продолжать диалог по реализации итогов Анкориджа», — подчеркнул Полищук.

Он добавил, что США и Россия договорились продолжать контакты по урегулированию ситуации на Украине «на различных уровнях».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о приближении сторон к завершению конфликта на Украине, заявил, что «сейчас важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована».

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел в Анкоридже, на Аляске, лидеры главным образом обсуждали ситуацию на Украине.

