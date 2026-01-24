Размер шрифта
Армия

США атаковали судно наркоторговцев в Тихом океане

ВС США ликвидировали два наркоторговца при ударе по судну в Тихом океане
РИА «Новости»

Вооруженные силы (ВС) США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане. Об этом сообщило южное командование ВС страны в соцсети X.

«По распоряжению военного министра США Пита Хегсета объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому организациями, признанными террористическими», — отмечается в сообщении.

Согласно разведывательной информации, судно следовало по маршрутам, используемым для наркотрафика, и было задействовано в операциях по обороту наркотиков.

В результате нанесенного удара двое наркоторговцев получили несовместимые с жизнью ранения, еще один выжил, уточнило командование.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные собираются начать наносить удары по наземным целям наркоторговцев.

В декабре три судна предполагаемых наркоторговцев были потоплены в международных водах Тихого океана после атаки со стороны американского военного флота. Находившихся на борту людей власти США охарактеризовали как «наркотеррористов». Приказ об уничтожении был отдан Хегсетом. В конгрессе США выразили сомнения в законности таких действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее капитан катера выловил в море кокаин и продал его.

