США атаковали судно наркоторговцев в Тихом океане

Вооруженные силы (ВС) США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане. Об этом сообщило южное командование ВС страны в соцсети X.
«По распоряжению военного министра США Пита Хегсета объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому организациями, признанными террористическими», — отмечается в сообщении.
Согласно разведывательной информации, судно следовало по маршрутам, используемым для наркотрафика, и было задействовано в операциях по обороту наркотиков.
В результате нанесенного удара двое наркоторговцев получили несовместимые с жизнью ранения, еще один выжил, уточнило командование.
21 января президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные собираются начать наносить удары по наземным целям наркоторговцев.
В декабре три судна предполагаемых наркоторговцев были потоплены в международных водах Тихого океана после атаки со стороны американского военного флота. Находившихся на борту людей власти США охарактеризовали как «наркотеррористов». Приказ об уничтожении был отдан Хегсетом. В конгрессе США выразили сомнения в законности таких действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
