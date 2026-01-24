Размер шрифта
Армия

Пентагон признал наличие у России крупнейшего ядерного арсенала

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. Об этом сообщается в национальной оборонной стратегии США на 2026 год, опубликованной на сайте Пентагона.

«Россия также обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который она продолжает модернизировать и диверсифицировать», — отмечается в документе.

Также Пентагон включил в оборонную стратегию тезис о том, что европейские страны — члены Североатлантического альянса превосходят Россию по экономическому и военному потенциалу.

Кроме того, оборонное ведомство США назвало Россию постоянной, но контролируемой угрозой для восточных стран НАТО. В документе указано, что США будут сохранять готовность к противодействию российской угрозе. При этом конкретных обоснований заявленных опасений в документе не приводится.

12 января президент США Дональд Трамп отверг утверждения о том, что Россия имеет преимущество в количестве ядерного оружия. Он заявил, что США имеют больше ядерных боезарядов, однако это не имеет значения, ведь нужен «только один». Американский лидер считает, что американское оружие превосходит российское, что якобы неоднократно подтверждалось на практике.

Ранее в РАН заявили о сближении взглядов России и США на применение ядерного оружия.

