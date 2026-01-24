Пентагон заявил о военном превосходстве европейских стран НАТО над Россией

Пентагон включил в оборонную стратегию США на 2026 год тезис о том, что европейские страны — члены Североатлантического альянса превосходят Россию по экономическому и военному потенциалу. Документ опубликован на сайте американского оборонного ведомства.

«Европейские страны НАТО значительно превосходят Россию по масштабам экономики, численности населения и, следовательно, по скрытому военному потенциалу», — отмечается в документе.

Также в стратегии Пентагон назвал Россию постоянной, но контролируемой угрозой для восточных стран НАТО. В документе указано, что США будут сохранять готовность к противодействию российской угрозе. При этом конкретных обоснований заявленных опасений в документе не приводится.

В декабре президент России Владимир Путин посоветовал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте прочитать новую Стратегию нацбезопасности США. Политик указал, что в новом документе РФ не указывается в качестве врага. По мнению российского лидера, Рютте настраивает альянс на конфликт с Россией.

Ранее Пентагон возложил ответственность за завершение конфликта на Украине на Европу.