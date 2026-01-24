Размер шрифта
Общество

В российском регионе вагоны с углем сошли с рельсов и опрокинулись

В Хабаровском крае 20 вагонов с углем сошли с рельсов и опрокинулись
В Хабаровском крае 20 вагонов с углем сошли с рельсов и опрокинулись на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По ее информации, инцидент произошел около 08:00 (01:00 мск). Поезд с углем следовал на станцию Находка-Восточная в Приморский край. В результате случившегося никто не пострадал.

В ведомстве также заявили, что к месту происшествия был направлен аварийно-восстановительный поезд. Движение на участке железной дороги приостановлено.

Кроме того, там отметили, что Хабаровская транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также контролирует ход расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Обстоятельства инцидента устанавливаются.

13 декабря 2025 года грузовой поезд и локомотив столкнулись на железнодорожной станции Чаис в Пензенской области. В результате инцидента никто не пострадал, но ж/д составы получили технические повреждения. Инцидент привел к сходу вагонов грузового поезда с рельсов. Для устранения последствий задействовали восстановительные составы.

Ранее три вагона с бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области.

