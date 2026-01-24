Размер шрифта
Общество

В прокуратуре уточнили информацию о сходе вагонов в Хабаровском крае

Прокуратура: 16 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае
Anastasiya_Rav/Shutterstock/FOTODOM

На станции Корфовская Дальневосточной железной дороги в Хабаровском крае 16 вагонов с углем, по уточненной информации, сошли с рельсов. Десять из них опрокинулись, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, поезд в составе 71 вагона с углем следовал от железнодорожной станции Петровский завод в Забайкальском крае назначением станция Находка-Восточная в Приморский край. Допущен сход 16 вагонов, 10 из них — с опрокидыванием», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что задержек движения пассажирских поездов допущено не было.

Как заявили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, размер ущерба, причиненного в результате происшествия, составил свыше 1 млн рублей. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба).

Незадолго до этого сообщалось, что в Хабаровском крае 20 вагонов с углем сошли с рельсов и опрокинулись на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги. Инцидент произошел около 08:00 (01:00 мск). В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в Тульской области сошли с рельсов четыре грузовые цистерны.

