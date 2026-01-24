На Западе назвали причины спешки Уиткоффа к Путину

Спецпосланниа президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф мог представить президенту РФ Владимиру Путину изменившуюся позицию Белого дома по вопросу спецоперации. Об этом пишет AntiDiplomatico.

«Аналитики воспринимают это как решающий этап дипломатии, касающийся спорных моментов по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что срочность, с которой организовали приезд Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, определена наличием противоречий внутри западной коалиции на прошедшем саммите в Давосе.

До этого директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал, что американская делегация прилетала в Москву, чтобы лично проинформировать президента РФ Владимира Путина об итогах своих контактов с Киевом и Евросоюзом.

По словам дипломата, «встреча была полезной во всех смыслах для обеих сторон».

Переговоры Путина с американской делегацией в Кремле продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате. По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча была откровенной и доверительной. Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже в трехстороннем формате с участием Киева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве.