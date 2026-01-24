СМИ узнали о планах Мексики пересмотреть помощь Кубе из-за угроз США

Мексика намерена пересмотреть помощь Кубе из-за угроз со стороны США. Об этом сообщает Reuters.
По информации издания, президент Мексики Клаудия Шейнбаум опасается репрессий со стороны США из-за поставок нефти Кубе.
Новость дополняется.
Мексика намерена пересмотреть помощь Кубе из-за угроз со стороны США. Об этом сообщает Reuters.
По информации издания, президент Мексики Клаудия Шейнбаум опасается репрессий со стороны США из-за поставок нефти Кубе.
Новость дополняется.
{ "_essence": "video", "media_position": "bottom", "uid": "_id_video_media_27696289_rnd_6", "video_id": "record::514d6f89-4212-4d18-bd66-6f52e7cfcfa0" }