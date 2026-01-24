Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

СМИ узнали о планах Мексики пересмотреть помощь Кубе из-за угроз США

Reuters: Мексика может остановить поставки нефти на Кубу из-за угроз США
Siegfried Grassegger/Global Look Press

Мексика намерена пересмотреть помощь Кубе из-за угроз со стороны США. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, президент Мексики Клаудия Шейнбаум опасается репрессий со стороны США из-за поставок нефти Кубе.

Новость дополняется.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27696289_rnd_6",
    "video_id": "record::514d6f89-4212-4d18-bd66-6f52e7cfcfa0"
}
 
Теперь вы знаете
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+