«Это как взрыв атомной бомбы». На Западе рассказали о планах выделить Украине $1,5 трлн

Западные союзники намерены привлечь для восстановления Украины $800 млрд, пишет Politico. По информации издания, реализация проекта рассчитана на десять лет и гарантирует «ускоренный путь к членству в ЕС». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что помимо этой суммы ЕС планирует выделить Украине еще $700 млрд — на военные расходы. По мнению политика, такой шаг сравним со взрывом атомной бомбы.

США и Евросоюз (ЕС) намерены привлечь $800 млрд частных и государственных средств для помощи в восстановлении Украины после прекращения огня, написало Politico со ссылкой на 18-страничный документ, который называет «планом процветания».

Реализация проекта рассчитана на десять лет и гарантирует «восстановление Украины и ускоренный путь к членству в ЕС» . По информации издания, Европейская комиссия (ЕК) распространила этот документ в преддверии саммита лидеров ЕС, который состоялся 22 января.

«План процветания» входит в мирный план из 20 пунктов, подготовленный Вашингтоном. Он не предназначен для использования «в качестве военной дорожной карты», уточнило Politico. Положения документа направлены на то, как Украина может перейти «от чрезвычайной помощи к самодостаточному процветанию» .

«В течение следующих 10 лет ЕС, США и международные финансовые организации, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, обязались потратить $500 млрд государственного и частного капитала», — говорится в документе.

С 2028 года ЕК намерена выделить Киеву еще €100 млрд в виде бюджетной поддержки и инвестиционных гарантий. Предполагается, что это позволит привлечь на Украину €207 млрд инвестиций.

План позиционирует США как «стратегического экономического партнера и инвестора». Предполагается прямое участие американских компаний и подчеркивается роль Вашингтона «как мобилизатора частного капитала». Также США намерены инвестировать в «критически важные» полезные ископаемые, инфраструктурные, энергетические и технологические проекты на Украине.

По данным Corriere della Sera, план восстановления Украины на $800 млрд «существует только на бумаге, и этих средств пока нет» . При этом источники издания считают, что вопрос отказа Киева от территорий в обмен на это финансирование станет темой обсуждения между представителями России, США и Украины на трехсторонней встрече в ОАЭ.

«Зеленский должен будет уступить территории в обмен на западные деньги и оборону», — отмечается в публикации.

Накануне Financial Times писала, что США отказались подписывать соглашение о восстановлении Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Издание предполагает, что Вашингтон сначала стремится понять возможную реакцию Москвы на послевоенные инициативы.

Эффект ядерного взрыва

Евросоюз планирует выделить Украине дополнительно к $800 млрд еще $700 млрд — на военные расходы , заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после окончания саммита ЕС.

«Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы.

До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования [Украины], смягчить его или уменьшить, но это требование было принято», — цитирует его ТАСС.

Правительство Венгрии выступает против плана Киева и Брюсселя, добавил Орбан.

Однако бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Украина не получит от Европы $1,5 трлн в следующие десять лет.

«Мое мнение, что шансов никаких. Ни полтора [трлн долларов], ни 800 [млрд долларов] не будет. Так что это все фантазии. Я расцениваю это как фантазию», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

В компании по управлению активами BlackRock обратили внимание, что союзникам Украины будет сложно привлечь внешние инвестиции, если конфликт затянется, пишет Politico.