В Киеве после взрывов начались перебои с отоплением и водой

Кличко: перебои с отоплением и водой начались на левом берегу Днепра в Киеве
Vladyslav Sodel/Reuters

Перебои с отоплением и водоснабжением начались на левом берегу Днепра в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением», — написал он.

В ночь на 24 января в Киеве раздались взрывы. По данным Кличко, Киев подвергся атаке беспилотников. В городе работали средства противовоздушной обороны. Мэр сообщил, что в Днепровском и Голосеевском районах Киева произошли пожары.

16 января на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне Кличко еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее движение поездов метро в Киеве замедлили из-за проблем с электроснабжением.

