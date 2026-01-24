Размер шрифта
Общество

Опоры ЛЭП обрушились в Мурманской области

Губернатор Чибис сообщил, что в Мурманской области обрушились пять опор ЛЭП
Пять опор линий электропередачи (ЛЭП) обрушились в Мурманской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис со ссылкой на информацию, поступившую от «Россетей».

«По итогам обследования зафиксировано обрушение пяти опор», — написал он.

Чиновник отметил, что уже организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия.

Также он заявил, что на всех котельных было восстановлено электроснабжение. По словам губернатора, в ближайшее время тепло поэтапно начнет возвращаться в дома жителей области.

Кроме того, он подчеркнул, что электроэнергией обеспечены объекты водоснабжения и учреждения здравоохранения.

Несколькими часами ранее Чибис сообщил, что в Мурманской области ввели режим повышенной готовности в связи с отключениями электроэнергии из-за аварий на линиях «Россетей». Он предупредил, что временные отключения света пока будут сохраняться в Мурманске и ЗАТО Североморск.

23 января мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил, что непогода привела к перебоям в электроснабжении областного центра и Североморска. По его словам, к отключениям света привело образование льда и изморози на линиях электропередачи.

Ранее в новосибирском Академгородке произошло масштабное отключение электричества.

