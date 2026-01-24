Россиянам посоветовали лучшие специи для поддержки иммунитета зимой

Зимой специи — это не просто ароматические добавки, а функциональные компоненты питания. Многие из них обладают термогенным эффектом — мягко стимулируют метаболизм и улучшают микроциркуляцию крови, даря телу естественное тепло, рассказала «Газете.Ru» Ирина Попкова, практикующий нутрициолог, медицинский редактор, эксперт компании Biogena.

«Кроме того, их эфирные масла и фитонциды работают как природные антисептики и иммуномодуляторы», — объясняет эксперт.

Корица — королева зимних пряностей. Улучшает кровообращение, помогает регулировать уровень сахара в крови и обладает мощным противовоспалительным действием. Идеальна для утренней овсянки, запеченных яблок, тыквенного супа-пюре и, конечно, глинтвейна.

Бадьян (звездчатый анис) — облегчает кашель, согревает и улучшает пищеварение. Прекрасно сочетается с тушеным мясом, грушевым компотом и чайными напитками.

Гвоздика — известна высоким содержанием эвгенола, вещества с выраженным антибактериальным и обезболивающим эффектом. Великолепно согревает и тонизирует. Добавляйте ее в морковные супы, пряное печенье и горячие напитки.

Душистый перец (горошек) — сложный аромат с нотками гвоздики, муската и корицы. Стимулирует пищеварение и обладает согревающим эффектом. Незаменим для бульонов, рагу, маринадов и мясных блюд.

В 1 литр апельсинового сока (лучше свежевыжатого с мякотью) добавьте 2 палочки корицы, 3 звездочки бадьяна, 5 бутонов гвоздики, щепотку душистого перца. Нагрейте на медленном огне до первых пузырьков (не кипятите!), дайте настояться под крышкой 10 минут. Подавайте горячим.

«Интегрируйте эти специи в повседневные блюда: добавляйте корицу в утренний кофе или смузи, кладите звездочку бадьяна в термос с чаем на прогулку, используйте гвоздику и душистый перец при приготовлении сытных овощных или бобовых супов. Это превратит прием пищи в ритуал заботы о себе и своем теле», — советует нутрициолог.

