Президент Бразилии обвинил Трампа в желании стать единоличным хозяином «новой ООН»

Президент США Дональд Трамп хочет создать «новую» Организацию Объединенных Наций, которой он будет «единолично владеть». Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает агентство Reuters.

«Президент Трамп предлагает создать новую ООН, которой он будет единолично владеть», — сказал он.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Как сообщило РИА Новости, всего Устав подписали представители 18 стран. Среди них — Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай. Что известно об организации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что «Совет мира» будет сотрудничать с ООН.